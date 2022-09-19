Житель Кургана пырнул друга шампуром в сердце Житель Кургана осужден на 10 лет за убийство шампуром друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кургане 24-летний местный житель пырнул пригласившего его на шашлыки друга шампуром в сердце, говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Звериноголовский районный суд вынес нападавшему обвинительный приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что молодой человек, 29 мая текущего года, находясь в гостях в с. Звериноголовское в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес своему другу один удар в область сердца шампуром, — говорится в сообщении.

Ранее россиянин, отдыхавший в пятизвездочном отеле в городе Манавгат турецкой провинции Анталья, насмерть забил молотком своего отца. 30-летний мужчина также напал на свою мать, нанеся ей серьезные ранения, от которых она впоследствии умерла. ЧП произошло 18 сентября.

Позднее молодой человек признался в убийстве родителей. В видеообращении он рассказал, что мечтал расправиться с отцом с детства, поскольку тот его избивал.