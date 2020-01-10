https://static.news.ru/photo/e54abe46-346e-11ea-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии за последние две недели зафиксировано более 70 случаев заболеваний корью. Привиты уже более 2,7 тыс. человек, кроме того, правительство республики заказало ещё 40 тыс. доз вакцин.

В праздничные дни работали 12-14 прививочных бригад. Особое внимание было уделено привитию работников крупных торговых центров в Якутске, — сообщили в правительстве Якутии.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева сообщила, что при выявлении кори в первые трое суток врачи прививали 75% окружения заболевшего. По её прогнозу, к февралю заболеваемость корью в Якутии может быть полностью остановлена.

Как ранее писал NEWS.ru, за неделю до Нового года 200 россиян заболели корью. Среди очагов — Тюменская и Оренбургская области. В Якутии зафиксировано 33 случая инфицирования. Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Среди симптомов — сыпь на коже, высокая температура, кашель.