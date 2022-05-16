Воробьёв предложил задействовать неиспользуемые объекты в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв / Фото воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил задействовать неиспользуемые объекты и земельные участки в Подмосковье для поддержки экономики региона, передаёт «360». Они могут находиться в федеральной, региональной и муниципальной собственности.

Ещё одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот, — сказал Воробьёв на совещании.

Он поручил министру имущественных отношений Подмосковья Наталье Адигамовой сделать доклад по платформе, которая познакомит предпринимателей с такими активами в регионе. Это нужно для того, чтобы как можно больше заинтересованных в расширении компаний могли реализовать свои проекты.

11 мая Андрей Воробьёв заявил о переходе региона на новый план по развитию экономики. На совещании с правительством Подмосковья он рассказал, что документ состоит из семи пунктов, которые направлены на помощь как жителям, так и целым муниципалитетам. Первым из них стало импортозамещение. Он также добавил, что план по развитию экономики поможет людям сохранить работу.