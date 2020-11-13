Военные медики прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом

Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Хакасию для помощи местным медикам в лечении коронавирусной инфекциии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Центрального военного округа прибыл из Кемеровской области в город Черногорск Республики Хакасия, совершив марш протяжённостью около 800 километров, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения военного ведомства.
В Минобороны отметили, что госпиталь будет оснащён аппаратами ИВЛ, рентгенами и другим необходимым оборудованием.
В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приёмное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в Хакасию для борьбы с COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава. Представители Минздрава, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений проверят, насколько эффективно в Хакасии организована медицинская помощь, окажут практическую помощь пациентам с коронавирусом и организационно-методическую поддержку.
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