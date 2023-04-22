Военкоры сообщили о взятии под контроль вагнеровцев вокзала Артемовска «РВ»: ЧВК «Вагнер» прорвала оборону ВСУ и взяла под контроль вокзал в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает разрушенный район Артёмовска

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль здание вокзала в Артемовске, находящегося на территории ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Там также рассказали, что российская сторона прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль железной дороги в городе.

ЧВК «Вагнер» взяла вокзал и прорвала оборону ВСУ вдоль железной дороги. <...> вокзал не просто под нашим контролем, но враг существенно отброшен от него, — говорится в сообщении.

Также, согласно данным «Военкоров», вагнеровцы наступают из центра к западу. Они зачистили территории отеля «Транзит», отбросив украинские силы с занимаемых ими ранее позиций.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды за прошедшие сутки заняли три квартала в западной части города Артемовска. Он добавил, что ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

В свою очередь военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. О том, что дорога контролируется российскими силами, сообщал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.