Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль здание вокзала в Артемовске, находящегося на территории ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Там также рассказали, что российская сторона прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль железной дороги в городе.
ЧВК «Вагнер» взяла вокзал и прорвала оборону ВСУ вдоль железной дороги. <...> вокзал не просто под нашим контролем, но враг существенно отброшен от него, — говорится в сообщении.
Также, согласно данным «Военкоров», вагнеровцы наступают из центра к западу. Они зачистили территории отеля «Транзит», отбросив украинские силы с занимаемых ими ранее позиций.
Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды за прошедшие сутки заняли три квартала в западной части города Артемовска. Он добавил, что ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.
В свою очередь военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. О том, что дорога контролируется российскими силами, сообщал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.