Власти Саранска объяснили похороны среди поля и противогазы на могильщиках

https://static.news.ru/photo/2c27adba-8938-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В администрации Саранска объяснили, почему умерших местных жителей стали хоронить посреди поля, причём делают это люди в противогазах. Видео с такой церемонии разошлось по соцсетям.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, кадры сняты на городском кладбище в поселке Пушкино. Это новый его участок: несколько лет назад для расширения кладбища к нему прирезали 40 гектаров пахотных земель. Присоединённую территорию под захоронения начали использовать с апреля этого года.

Химзащиту на работниках кладбища в администрации Саранска объяснили общими правилами, введёнными в связи с распространением коронавирусной инфекции. В такой экипировке хоронят всех усопших, независимо от причины смерти.

По данным на 28 апреля в Мордовии выявлено 592 случая коронавируса. От инфекции скончались два пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи смогут проститься с умершими по онлайн-трансляции в условиях пандемии коронавируса. Услуга будет предоставляться бесплатно компанией «Ритуал».