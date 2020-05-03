Власти Санкт-Петербурга пояснили, с чем связаны очереди скорых у больниц

https://static.news.ru/photo/7c40000a-8cbb-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.RU

Городской комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил скопление автомобилей скорой помощи у больниц тем, что изменился порядок приёма пациентов в перепрофилированных стационарах для больных с коронавирусной инфекцией.

Сегодня приёмный покой крупного стационара одномоментно может принять от шести до девяти пациентов. Это зависит от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала. Большее количество пациентов в приёмном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приёма в машине скорой, — привели слова первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарану в «Интерфакс».

Он добавил, что после каждого пациента проводится обязательная дезинфекция помещений и медицинского персонала. При этом максимальное количество автомобилей скорой помощи в тех стационарах, которые только недавно были перепрофилированы, отметил Андрей Сарана.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов сообщил, что очередь из машин скорой помощи у московских больниц связана с особым алгоритмом приёма коронавирусных больных.