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Главврач объяснил скопление «скорых» у больниц Москвы

12:25, 02 мая 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов сообщил, что очередь из машин скорой помощи у московских больниц связана с особым алгоритмом приёма коронавирусных больных.

Приём пациента с коронавирусом отличается от обычной практики работы в стандартных условиях приёмного отделения. Это обязательный шлюз, обязательная обработка персонала в этом шлюзе, — рассказал в эфире телеканала «Россия-1» Плавунов.

Кроме того, замедляет приём доставленных пациентов, по его словам, одновременное прибытие сразу нескольких бригад к приёмному отделению.

Как писал NEWS.ru, количество обращений на станцию московской скорой помощи выросло более чем на 50%, достигая в некоторые дни 24–​25 тысяч в сутки. Ежедневно бригады выполняют 11–12 тысяч выездов, что на 25–​30% превышает аналогичный период прошлого года. На дежурство каждые сутки заступает 1040 бригад. Вызовы поступают как от жителей, так и от врачей поликлиник.

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