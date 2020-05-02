Главврач объяснил скопление «скорых» у больниц Москвы

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В Ленинградской области зафиксировано уже 215 пострадавших от укусов клещей в этом году, из них — 76 детей. Больше всего случаев приходится на Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужской, Тихвинский и Подпорожский районы. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона при укусе клеща незамедлительно обращаться в ближайшую поликлинику или травмпункт — медики даже в условиях карантина обязаны оказать первую помощь, так как это является экстренным случаем.

Несмотря на приостановление планового приёма пациентов до 11 мая, обращение с укусом клеща является экстренным случаем, и медики обязаны оказать первую помощь, — сообщают «Невские Новости». Специалисты уточняют, что если...