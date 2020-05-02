Главврач объяснил скопление «скорых» у больниц Москвы

https://static.news.ru/photo/0699e2ac-8c58-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов сообщил, что очередь из машин скорой помощи у московских больниц связана с особым алгоритмом приёма коронавирусных больных.
Приём пациента с коронавирусом отличается от обычной практики работы в стандартных условиях приёмного отделения. Это обязательный шлюз, обязательная обработка персонала в этом шлюзе, — рассказал в эфире телеканала «Россия-1» Плавунов.
Кроме того, замедляет приём доставленных пациентов, по его словам, одновременное прибытие сразу нескольких бригад к приёмному отделению.
Как писал NEWS.ru, количество обращений на станцию московской скорой помощи выросло более чем на 50%, достигая в некоторые дни 24–25 тысяч в сутки. Ежедневно бригады выполняют 11–12 тысяч выездов, что на 25–30% превышает аналогичный период прошлого года. На дежурство каждые сутки заступает 1040 бригад. Вызовы поступают как от жителей, так и от врачей поликлиник.