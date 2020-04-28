Бригады столичной скорой помощи ежедневно выполняют около 12 тысяч выездов

https://static.news.ru/photo/60c7d938-895f-11ea-90d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бригады московской скорой помощи в период коронавируса ежедневно совершают 11–12 тысяч выездов, сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов.

Количество обращений на станцию выросло более чем на 50%, достигая в некоторые дни 24–​25 тысяч в сутки, ежедневно бригадами выполняется 11–12 тысяч выездов, что на 25–​30% превышает аналогичный период прошлого года, — сказал Плавунов.

По его словам, на дежурство каждые сутки заступает 1040 бригад. Он также отметил, что вызовы поступают как от жителей, так и от врачей поликлиник.

Как ранее писал NEWS.ru, инфицированный коронавирусом пациент может быть выписан из больницы до лабораторного подтверждения его выздоровления. Об этом заявили в Минздраве.