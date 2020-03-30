https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заражение коронавирусом в Москве происходит чаще всего через контакт. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть всё больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали, — сообщила Ракова в программе «Время».

По её словам, передача вируса осуществляется через простых граждан. Ракова подчеркнула, что власти будут делать всё, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Она заявила, что в столице будут работать на опережение.

Власти Москвы ввели с вечера воскресенья режим самоизоляции для всех жителей и гостей столицы вне зависимости от возраста. Разрешается выходить в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, выбрасывать мусор и гулять в 100 метрах от дома с собакой.

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что ужесточит контроль за передвижением москвичей. Это произойдёт по мере разработки информационных систем. Он подчеркнул, что московские власти ожидают принятия федерального закона, который позволит активнее работать по этому вопросу.

В настоящий момент в России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, умерло 14 пациентов. В Москве зарегистрировано 1226 случаев заражения, излечились 28 человек, умерли десять.