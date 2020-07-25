Власти Крыма назвали основные порты для создания яхтенных марин

https://static.news.ru/photo/a72bbe16-cf1f-11ea-a338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь. Об этом сообщил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По словам чиновника, чтобы развивать это направление и состыковать его с Краснодарским краем, необходимо содать аналогичные стоянки в Керчи и Феодосии. Кроме того, под строительство яхтенных марин подходят Коктебель, Новый Свет, мыс Тарханкут, перспективным местом также является Евпатория, добавил Черняк.

Предполагается, что обустройством и строительством стоянок займутся инвесторы.

Уже разработана концепция развития, теперь всё зависит от инвесторов, которые изъявят желание вложить средства, — приводит его слова РИА Новости.

Год назад сообщалось, что Крым подписал договор о развитии яхтинга с Краснодарским краем, в котором также планировалось создать более десятка яхтенных марин. Также весной 2019 года на Ялтинском международном экономическом форуме было подписано соглашение на строительство марины на 100 мест в Феодосии, писал NEWS.ru.