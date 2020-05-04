Власти Челябинской области с 12 мая вводят обязательный масочный режим

https://static.news.ru/photo/480b4d76-8dfb-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

С 12 мая в общественных местах Челябинской области можно будет находиться только в медицинских масках. Соответствующий приказ планирует подписать губернатор региона Алексей Текслер.

В связи с этим в понедельник, 4 мая, в областном аптечном складе в Челябинске начала работать линия по производству медицинских масок. Ожидается, что линия будет производить 5 млн штук масок в месяц. Первую партию направят в медицинские учреждения.

С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Как пишет «Интерфакс-Урал», с 6 мая в Челябинской области в рекомендательном характере вводится масочный режим в общественных местах, на транспорте и в государственных учреждениях.

Накануне Алексей Текслер сообщил об усилении мер в регионе по контролю за соблюдением самоизоляции. Причиной стал низкий индекс на прошлых выходных. На данный момент в городе и области активно проверяют машины. Выставлены дополнительные посты ГИБДД.