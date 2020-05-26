В Якутске оставшиеся без работы стриптизёрши стали курьерами

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Оставшиеся без работы из-за коронавируса стриптизёрши и танцовщицы жанра go-go в Якутске стали курьерами службы доставки еды.

К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров, — сообщил «Интерфаксу» руководитель сервиса доставки Александр Скрипин.

Он добавил, что хороших доставщиков сейчас мало. Кроме того, нужно поддержать представителей малого бизнеса, к которым он отнёс и стрептизёрш.

В Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Якутии агентству рассказали, что при этом девушки доставляют заказы в нижнем белье, но в перчатках и масках. Все санитарные нормы соблюдаются. Работодатели отмечают, что девушки получают хорошие чаевые.

Как писал NEWS.ru, 23 мая мужчина ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. Судя по всему, он пытался совершить ограбление. Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников. По некоторым данным злоумышленник был одет в костюм курьера сервиса Delivery Club. В сервисе не подтвердили эту информацию.