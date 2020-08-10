В водоёмах Таймыра обнаружили превышение уровня концентрации нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/d3771b66-db16-11ea-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

После разлива дизельного топлица на ТЭЦ-3 в Норильске в водоёмах на полуострове Таймыр фиксируется превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов.

Об этом ТАСС рассказали в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края. По результатам отбора проб и донных отложений в ручье Безымянном, реках Далдыкан, Амбарная и Пясина, а также в озере Пясино зафиксировано превышение нормы на 4 ПДК. Отбор проб проводился специалистами министерства и сотрудниками аккредитованной лаборатории Центра реализации природоохранных мероприятий 24 июля.

Результаты исследования направлены в региональные управления Росприроднадзора и Федерального агентства по рыболовству, также с полученными данными ознакомятся в Енисейском бассейновом водном управлении и в Красноярской природоохранной прокуратуре.

В конце мая на принадлежащей компании «Норникель» ТЭЦ из-за разгерметизации резервуара произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как сообщал NEWS.ru, резервуар, из которого произошла утечка, снесли.