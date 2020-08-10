В водоёмах Таймыра обнаружили превышение уровня концентрации нефтепродуктов

После разлива дизельного топлица на ТЭЦ-3 в Норильске в водоёмах на полуострове Таймыр фиксируется превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов.
Об этом ТАСС
Результаты исследования направлены в региональные управления Росприроднадзора и Федерального агентства по рыболовству, также с полученными данными ознакомятся в Енисейском бассейновом водном управлении и в Красноярской природоохранной прокуратуре.
В конце мая на принадлежащей компании «Норникель» ТЭЦ из-за разгерметизации резервуара произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.
Как сообщал NEWS.ru, резервуар, из которого произошла утечка, снесли.
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