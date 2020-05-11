В Тыве коронавирус обнаружили у беременной и младенца

https://static.news.ru/photo/d5cd69e2-939f-11ea-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Schmitt/Global Look Press

Диагноз COVID-19 в Республике Тыва подтверждён уже у 144 человек, среди них есть беременная женщина и младенец. По выздоровлении из больниц выписаны 29 пациентов.

У 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и 9-месячного ребёнка. Восемь человек находятся в реанимации, четыре — в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении правительства республики.

Большинство новых случаев выявления заболевания по результатам эпидрасследования отнесены к очагам на рынке «Элбек», в автобазе и республиканской больнице № 1. В обсерваторах республики под наблюдением в настоящее время находятся 166 человек.

Как писал NEWS.ru, глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение ограничить въезд и выезд из Усть-Коксинского района республики из-за распространения коронавирусной инфекции. На территории района зафиксировано шесть случаев заражения. Отмечается, что на границе района будут размещены посты с полицейскими, которые будут проверять прибывающих. Уточняется, что жители территории, которые вернулись домой из поездки, должны будут соблюдать самоизоляцию.