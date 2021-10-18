В трёх районах Екатеринбурга превышен предел вредных веществ из-за смога

Россия. Екатеринбург. Смог над городом от тлеющих торфяников.

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Предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены в трёх районах Екатеринбурга — Верх-Исетском, Октябрьском и Чкаловском, сообщает Роспотребнадзор. Город с 11 октября покрыт смогом из-за тления торфяников.

Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют не выходить на открытый воздух, в особенности утром, не открывать окна, завешивать их влажной тканью, отказаться от контактных линз, больше пить, промывать слизистые, использовать кондиционеры, маски и респираторы, делать влажную уборку.

Как сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смог в Екатеринбурге сохранится до конца октября, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга из-за тления торфяников введён режим ЧС. Школьников района перевели на дистанционное обучение, дошкольников рекомендовано оставить дома. Спасатели наращивают бригаду по тушению пожаров. К работам привлечены 130 человек и 33 единицы специальной техники. В городе перекрыли часть кольцевой автодороги и федеральной трассы из-за плохой видимости.

11 октября тлеющий торфяник окутал Екатеринбург смогом и запахом гари. Помимо проблем с воздухом, в городе ухудшилась видимость. Позже Роспотребнадзор выявил превышения экологических норм в четырёх районах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье.