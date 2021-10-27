В Татарстане режим нерабочих дней продлили до «улучшения обстановки»

С 30 октября Татарстан перейдёт на режим нерабочих дней — они продлятся до улучшения обстановки с распространением инфекции. При этом в республике запрещается ночная торговля, сообщает «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера РТ Лейлу Фазлееву.

Всё время действия режима нерабочих дней будет сопровождаться обязательной самоизоляцией для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом, требованием о предоставлении лицами старше 18 лет QR-кодов для оказания услуг общепита, за исключением услуг навынос или доставку. Справка потребуется и для входа в торговые центры (ТЦ) и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью от 150 квадратных метров.

Также в республике будут запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия (в том числе для детей), а также иные массовые мероприятия с участием граждан. Детей не будут пускать в ТЦ без сопровождения привитых взрослых.

Ранее представители машиностроительной отрасли Татарстана не поддержали введение новых нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Этот режим ударит по экономике страны, заявил председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров.