В Татарстане объявили в розыск собаку-соучастника жестокого убийства

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Челнах полиция разыскивает собаку-соучастника жестокого убийства, сообщает inkazan.ru . Экс-супруг напал на женщину и её сожителя с топором и натравил собаку. Пострадавший скончался от множественных ударов.

Башкирия

В Уфе пообещали исправить ошибку на стеле в честь прав человека, пишет mkset.ru . Авторы допустили опечатку в слове раса, написав его с двумя «с». Один из авторов проекта и член СПЧ Валериан Гагин отметил, что такое произошло из-за «замыленного глаза» — проект прошёл несколько стадий проверки.

Нижегородская область

Нижегородская актриса Ирина Пегова в программе «Вечерний Ургант» пожаловалась на несанкционированные свалки в Выксе, пишет newsnn.ru . Каждое утро во время пробежки по лесу она собирает целый мешок мусора, выкинутого недобросовестными людьми.

Удмуртия

В одной из школ Ижевска открыли «класс благородных девиц», пишет udm-info.ru . Девочкам, помимо стандартной школьной программы, преподают домоводство, ритмику, театр, хор и живопись.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону грабители устроили стрельбу. Как пишет rostovgazeta.ru , они отобрали мобильный у молодого человека, гулявшего с девушкой. Пострадавший попытался догнать грабителя, однако нападавший открыл по нему стрельбу, сел в автомобиль и уехал.

Приморье

В Приморье накажут директора школы, где несколько учеников получили ожоги глаз, пишет vostokmedia.com . Выяснилось, что учитель включил ультрафиолетовую лампу, которая не должна работать, если в помещении есть люди, во время урока с классом.

Омская область

pixabay.com

Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла. Как пишет gorod55.ru , мужчина потребовал компенсацию в один миллион рублей, так как за время в колонии он разучился пользоваться столовым прибором. Теперь он якобы не может находиться в светском обществе, вести нормальный образ жизни и социально адаптироваться.

Оренбургская область

В Оренбургской области ребёнок совершил подкоп, чтобы забраться в чужой гараж и заменить деталь в своём скутере. Как пишет 56orb.ru , мальчику было необходимо сцепление, на которое у него не было денег. Совершив подкоп, он забрался внутрь помещения, украл сцепление скутера и сбежал.

Карелия

Главу Роскомнадзора Карелии лишили водительских прав за пьяное вождение. Как сообщает karelinform.ru , сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой в состоянии алкогольного опьянения находился Дмитрий Артюхин. Его лишили прав на управление авто на полтора года, а также выписали крупный штраф.

Тюменская область

В селе Андреевское Тюменской области, где ранее наблюдалась вспышка смертельно опасной гаффской болезни, местные жители обнаружили тело медведя. По мнению охотников, зверь отравился опасной рыбой из озера, сообщает nashgorod.ru . Местные жители опасаются экологической катастрофы, они рассказали, что часто находят на берегу озера мёртвых уток и других птиц.

Хабаровский край

В Хабаровском крае общественность добилась остановки строительства угольного терминала, сообщает transsibinfo.com . Работы на мысе Весёлый заморозили на несколько лет. Компания должна будет создать новый проект с современными технологиями. По мнению активистов, компания Порт Дальний нарушила практически всё законодательство России, начав строительство без необходимых разрешений.

Ставропольский край

Ставропольский правоохранитель торговал лицензиями на оружие, пишет newstracker.ru . Мужчина предлагал своим знакомым получить необходимые справки, брал с них деньги, но с оформлением не помогал. Мужчину уже уволили из МВД, а также возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве.

Челябинская область

Проигравший на выборах депутат отключил воду жителям Челябинской области. Как сообщается на портале «Курс дела» , 10 лет назад Владимир Курилов поставил для жителей поселка электрическую колонку для питьевой воды. В этом году выборы он проиграл, поэтому отключил водоснабжение. Теперь десятки семей вынуждены ходить за водой к соседям из многоквартирного микрорайона.

ХМАО

В Сургуте подрядчик затянул со сроками по ремонту и благоустройству дворов на улице Декабристов. Как сообщает muksun.fm , работы начались в начале июня, а завершатся до 15 сентября. Подрядчик объяснил, что задержка произошла из-за нехватки людей на производстве. Причина в пандемии. Повлияло также повышение цен на асфальт. Подрядчик пообещал, что завершит все работы до наступления холодов — до 10 октября.

Волгоградская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградский бизнесмен утаил от государства 17 млн рублей налогов при помощи фиктивных сделок. Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего предпринимателя. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , мужчину обвиняют в том, что он заключал контракты с фирмами, на самом деле не выполнявшими никаких работ.

Свердловская область

В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании данных фактов профильными органами. Как пишет издание tagilcity.ru , следователи планируют проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы. В рамках проверки будет установлено, действительно ли применялось насилие со стороны девушки в отношении других учеников.

Ленинградская область

В Петербурге мать потеряла коляску с ребёнком. Она распивала алкоголь в гостях у подруги и не помнила, как вернулась домой. Об оставленной неизвестно где коляске с девочкой она вспомнила только утром. Как сообщается на портале newia.ru , ребёнка в коляске во дворах на улице Бутлерова обнаружил случайный прохожий. Мужчина заметил бесхозную коляску, а в ней — девочку примерно полуторалетнего возраста.

Хакасия

Прокуратура Хакасии выявила множество нарушений в подготовке к отопительному сезону. Проверки при подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов проведены в каждом из районов республики. По их итогам выявлено 45 нарушений. Как сообщает newkhakasiya.online , сотрудники прокуратуры установили факты приёмки выполненных работ, не соответствующих условиям контрактов.

Сибирь