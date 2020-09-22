В Татарстане объявили в розыск собаку-соучастника жестокого убийства

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Челнах полиция разыскивает собаку-соучастника жестокого убийства, сообщает inkazan.ru. Экс-супруг напал на женщину и её сожителя с топором и натравил собаку. Пострадавший скончался от множественных ударов.
Башкирия
В Уфе пообещали исправить ошибку на стеле в честь прав человека, пишет mkset.ru. Авторы допустили опечатку в слове раса, написав его с двумя «с». Один из авторов проекта и член СПЧ Валериан Гагин отметил, что такое произошло из-за «замыленного глаза» — проект прошёл несколько стадий проверки.
Нижегородская область
Нижегородская актриса Ирина Пегова в программе «Вечерний Ургант» пожаловалась на несанкционированные свалки в Выксе, пишет newsnn.ru. Каждое утро во время пробежки по лесу она собирает целый мешок мусора, выкинутого недобросовестными людьми.
Удмуртия
В одной из школ Ижевска открыли «класс благородных девиц», пишет udm-info.ru. Девочкам, помимо стандартной школьной программы, преподают домоводство, ритмику, театр, хор и живопись.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону грабители устроили стрельбу. Как пишет rostovgazeta.ru, они отобрали мобильный у молодого человека, гулявшего с девушкой. Пострадавший попытался догнать грабителя, однако нападавший открыл по нему стрельбу, сел в автомобиль и уехал.
Приморье
В Приморье накажут директора школы, где несколько учеников получили ожоги глаз, пишет vostokmedia.com. Выяснилось, что учитель включил ультрафиолетовую лампу, которая не должна работать, если в помещении есть люди, во время урока с классом.
Омская область
pixabay.com
Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла. Как пишет gorod55.ru, мужчина потребовал компенсацию в один миллион рублей, так как за время в колонии он разучился пользоваться столовым прибором. Теперь он якобы не может находиться в светском обществе, вести нормальный образ жизни и социально адаптироваться.
Оренбургская область
В Оренбургской области ребёнок совершил подкоп, чтобы забраться в чужой гараж и заменить деталь в своём скутере. Как пишет 56orb.ru, мальчику было необходимо сцепление, на которое у него не было денег. Совершив подкоп, он забрался внутрь помещения, украл сцепление скутера и сбежал.
Карелия
Главу Роскомнадзора Карелии лишили водительских прав за пьяное вождение. Как сообщает karelinform.ru, сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой в состоянии алкогольного опьянения находился Дмитрий Артюхин. Его лишили прав на управление авто на полтора года, а также выписали крупный штраф.
Тюменская область
В селе Андреевское Тюменской области, где ранее наблюдалась вспышка смертельно опасной гаффской болезни, местные жители обнаружили тело медведя. По мнению охотников, зверь отравился опасной рыбой из озера, сообщает nashgorod.ru. Местные жители опасаются экологической катастрофы, они рассказали, что часто находят на берегу озера мёртвых уток и других птиц.
Хабаровский край
В Хабаровском крае общественность добилась остановки строительства угольного терминала, сообщает transsibinfo.com. Работы на мысе Весёлый заморозили на несколько лет. Компания должна будет создать новый проект с современными технологиями. По мнению активистов, компания Порт Дальний нарушила практически всё законодательство России, начав строительство без необходимых разрешений.
Ставропольский край
Ставропольский правоохранитель торговал лицензиями на оружие, пишет newstracker.ru. Мужчина предлагал своим знакомым получить необходимые справки, брал с них деньги, но с оформлением не помогал. Мужчину уже уволили из МВД, а также возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве.
Челябинская область
Проигравший на выборах депутат отключил воду жителям Челябинской области. Как сообщается на портале «Курс дела», 10 лет назад Владимир Курилов поставил для жителей поселка электрическую колонку для питьевой воды. В этом году выборы он проиграл, поэтому отключил водоснабжение. Теперь десятки семей вынуждены ходить за водой к соседям из многоквартирного микрорайона.
ХМАО
В Сургуте подрядчик затянул со сроками по ремонту и благоустройству дворов на улице Декабристов. Как сообщает muksun.fm, работы начались в начале июня, а завершатся до 15 сентября. Подрядчик объяснил, что задержка произошла из-за нехватки людей на производстве. Причина в пандемии. Повлияло также повышение цен на асфальт. Подрядчик пообещал, что завершит все работы до наступления холодов — до 10 октября.
Волгоградская область
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волгоградский бизнесмен утаил от государства 17 млн рублей налогов при помощи фиктивных сделок. Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего предпринимателя. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, мужчину обвиняют в том, что он заключал контракты с фирмами, на самом деле не выполнявшими никаких работ.
Свердловская область
В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании данных фактов профильными органами. Как пишет издание tagilcity.ru, следователи планируют проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы. В рамках проверки будет установлено, действительно ли применялось насилие со стороны девушки в отношении других учеников.
Ленинградская область
В Петербурге мать потеряла коляску с ребёнком. Она распивала алкоголь в гостях у подруги и не помнила, как вернулась домой. Об оставленной неизвестно где коляске с девочкой она вспомнила только утром. Как сообщается на портале newia.ru, ребёнка в коляске во дворах на улице Бутлерова обнаружил случайный прохожий. Мужчина заметил бесхозную коляску, а в ней — девочку примерно полуторалетнего возраста.
Хакасия
Прокуратура Хакасии выявила множество нарушений в подготовке к отопительному сезону. Проверки при подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов проведены в каждом из районов республики. По их итогам выявлено 45 нарушений. Как сообщает newkhakasiya.online, сотрудники прокуратуры установили факты приёмки выполненных работ, не соответствующих условиям контрактов.
Сибирь
Новосибирских полицейских обвинили в похищении и избиении мужчины. Как пишет atas.info, молодой отец рассказал, что в дом, где проживает его семья, ворвались сотрудники ОВД и на глазах старшей дочери избили его и затолкали в машину. Они вывезли его в лес, где и оставили. Следком начали доследственную проверку, в ходе которой опросят свидетелей и должностных лиц. Служба безопасности ГУ МВД России по НСО также приняла меры для проверки сообщения.