В Сочи с 5 августа усилят контроль соблюдения режима повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/fe2225ac-d65e-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Сочи с 5 августа намерены усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности и увеличить число мониторинговых групп, которые должны проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Это связано с увеличением числа заразившихся коронавирусом на территории Краснодарского края.

Поручаю с 5 августа усилить по всем направлениям и отраслям контроль и исполнение требований режима повышенной готовности, — цитирует ТАСС главу Сочи Алексея Копайгородского.

Глава города подчеркнул, что главная задача сейчас — не допустить взрывного роста числа заражённых и сохранить стабильную эпидситуацию. Это, по его мнению, позволит избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима. Контроль будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и в пункте пропуска на границе с Абхазией. В подъездах, на придомовых территориях и городских дорогах проведут дополнительную дезинфекцию.

Главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей подчеркнул, что в городе нет взрывного роста заболевания коронавирусом, ситуация стабильная, однако меры профилактики необходимы для недопущения повторного карантина.

Ранее стало известно, что с открытием сезона в Сочи уже побывали около 680 тыс. туристов.

Как писал NEWS.ru, рекордный за всё время наблюдений прирост случаев заражения коронавирусом зафиксирован 2 августа в Краснодарском крае. Там за сутки выявлено 107 человек с инфекцией — это абсолютный максимум за всё время пандемии. Новые факты заражения установлены в 22 городах и районах — это половина всех муниципальных образований региона. Больше всего случаев подтвердилось в Краснодаре — 53. На втором месте — курортный Сочи, где выявили 10 инфицированных. Третья строчка в антирейтинге досталась Новороссийску с шестью новыми пациентами. В списке также Туапсе, где установили пятерых заболевших, а также Анапа, Армавир, Геленджик и Славянский район — там заразились по четыре человека.

Несмотря на то что открыт курортный сезон, в Краснодарском крае до 21 августа действует режим повышенной готовности. Тем не менее с июля в регионе сняты основные ограничения на работу объектов торговли, предприятий общественного питания, гостиниц и пассажирские перевозки. Помимо этого, разрешена работа фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Возобновлена работа детских садов, открыты парки и скверы.