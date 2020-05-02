В Саратовской области у 14 медиков выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/68bf7fd8-8cb6-11ea-a01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Краснокутской районной больницы сообщило о выявлении коронавирусной инфекции у 14 сотрудников. После смерти пациента с подозрением на COVID-19 учреждение было закрыто на карантин.

На сегодняшний день пришли анализы, 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19, — заявили в больнице.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олега Костина, коронавирусом заразились медсёстры и младший медицинский персонал. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились две тысячи медиков.