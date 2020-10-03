В Саратове разыскивают подозреваемого в коррупции полицейского

https://static.news.ru/photo/09d1911a-058c-11eb-b82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставший фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки оперативник главка МВД по Саратовской области скрылся от следствия, и его объявили в федеральный розыск. Об этом сообщило областное управление СК РФ.

С декабря 2019 года по июнь 2020 года оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД получил от жителя Саратова взятку, сумма которой в итоге составила 780 тыс. рублей, считает следствие. Услуга оперативника заключалась в непринятии мер по выявлению нарушений в деятельности представляемой мужчиной организации.

От правоохранительных органов подозреваемый скрылся и объявлен следователями СК в федеральный розыск. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление места его нахождения, — говорится в сообщении.

Фигуранту дела, которое возбудили по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» грозит до 12 лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, сейчас проводится служебная проверка и, если вина мужчины будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к установленной законом ответственности.

Как писал NEWS.ru, ранее уголовное дело о получении бывшим замглавы администрации Барнаула Сергеем Дёминым взятки в особо крупном размере было направлено прокуратурой Алтайского края в суд.