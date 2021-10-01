В Ростовской области переведут 30% работников на удалёнку из-за COVID

В Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введут новые коронавирусные ограничения. С 4 октября организациям предписано перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Также ограничивается заполняемость театров, кино и концертных площадок, сообщается на сайте местного правительства.

Согласно постановлению губернатора Василия Голубева, на предприятиях должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в том числе специалистов в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями.

На концертах и в театрах заполняемость мест не должна превышать 50%, при этом в одном помещении разрешается находиться не более 500 человек. Кроме того, до 1 ноября прекращается очная работа организаций дополнительного образования для детей младше 18 лет.

Также в медучреждениях временно приостанавливается диспансеризация взрослых граждан, исключение делается только для лиц, переболевших коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не будут вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. По её словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.

В пятницу, 1 октября, число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.