В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от попытки мятежа Глава Ростова-на-Дону Логвиненко: ущерб от попытки мятежа составил 92,5 млн рублей

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ущерб от попытки мятежа 24 июня составил 92,5 миллиона рублей, рассказал RTVI глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, военная техника повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуара, пострадали также стрелки трамвайных путей. Ремонтные работы обошлись городу в 28,8 миллиона рублей.

Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин, — сообщили в ростовской администрации.

25 июня Логвиненко отметил, что свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна оказались повреждены после прохода военной техники в Ростове-на-Дону. По его словам, дороги должны были восстановить в течение ближайших двух дней. Он добавил, что больше всего пострадал Буденновский проспект.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что во время действия режима контртеррористической операции в регионе пострадали четыре человека. Им выплатили по 100 тысяч рублей. Кроме того, отметил губернатор, были повреждены более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.