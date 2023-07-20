В России с подозрением на холеру госпитализировали гражданина Индии В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

У гражданина Индии, прибывшего из Дели в Россию, обнаружили холероподобный возбудитель выявили. Он госпитализирован в специализированное медицинское учреждение в Тамбовской области, состояние пациента удовлетворительное, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель, — говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит необходимые для нераспространения инфекции мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предположил, что возможен завоз холеры в Россию. По его словам, пик заболеваемости холерой приходится на конец лета — начало осени, и об этом должны помнить те, кто собирается в отпуск в этот период.

В начале июля правительство Ростовской области сообщило о найденных в нескольких водоемах региона кишечных бактериях, способных вызвать холеру. До завершения полного комплекса лабораторных исследований введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.