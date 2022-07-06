В Пятигорске задержали 11 полицейских за вымогательство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пятигорске задержаны 11 сотрудников полиции. Их подозревают в вымогательстве денег у граждан, которые, в свою очередь, подозреваются в хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал SHOT.

В число задержанных входят командир отдельного батальона патрульно-постовой службы подполковник Николай Дмитриенко, его заместитель — лейтенант Максим Чайка, оперуполномоченный капитан полиции Артем Узденов и ряд инспекторов ППС в звании от старшего сержанта до младшего лейтенанта.

Подробности преступлений, в которых подозревают полицейских, не раскрываются. Не исключено, что количество задержанных впоследствии может возрасти.

Ранее сообщалось о задержании помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в Санкт-Петербурге. В настоящее время он доставлен в Москву и помещен в изолятор временного содержания. Виновным он себя не признает. Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майор Алексей Семёнов и генерал-майор полиции в отставке Иван Абакумов. Накануне у них прошли обыски.