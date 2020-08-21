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В Подмосковье перевернулся микроавтобус

20:20, 22 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области произошло ДТП. На Лыткаринском шоссе перевернулся микроавтобус.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медицинской помощи. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на этом отрезке дороги не затруднено, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru информировал о гибели несовершеннолетней в ДТП в Тюменской области. По данным ГИБДД, водитель Nissan X-Trail решил обогнать большегруз на мокрой дороге. Для этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely.

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