В Подмосковье перевернулся микроавтобус

В Московской области произошло ДТП. На Лыткаринском шоссе перевернулся микроавтобус.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медицинской помощи. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на этом отрезке дороги не затруднено,
Ранее NEWS.ru информировал о гибели несовершеннолетней в ДТП в Тюменской области. По данным ГИБДД, водитель Nissan X-Trail решил обогнать большегруз на мокрой дороге. Для этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely.
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