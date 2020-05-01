В Подмосковье число выздоровевших выросло на 28 человек — до 458

https://static.news.ru/photo/1c99d21c-8b9d-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье от коронавируса вылечилось ещё 28 человек. Общее количество выздоровевших выросло до 458 человек.

Ещё 28 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в Telegram-канале.

Ситуация в регионах сравнялась со столичной. В Москве за день подтвердили коронавирус ещё у 3561 человека, всего с начала вспышки — у 57 300. Это 50% всех подтверждённых в стране случаев. В начале апреля этот показатель достигал примерно 70%.

Лидером по числу заразившихся за сутки среди регионов является Московская область, где отмечено 12 507 инфицированных — почти 11% подтверждённых случаев. Следом идёт Санкт-Петербург с 4411 — это менее 4% от выявленных в стране пациентов. Отметку в тысячу заразившихся преодолели ещё три области — Калужская, Ростовская и Тульская. Таких регионов сейчас уже 10.

Как ранее писал NEWS.ru, почти на 8 тысяч человек за прошедшие сутки увеличилось число заболевших коронавирусом в России. При этом изменения в эпидемическом процессе позволяют надеяться на поэтапное снятие ограничительных мер уже через пару недель.