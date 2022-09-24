В Петербурге журналистке SOTA выломали дверь в рамках обыска В Петербурге силовики выломали дверь журналистке Sota.vision Арефьевой

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В Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств выломали дверь в квартире журналистки Sota.vision Виктории Арефьевой с целью провести обыск, сообщают ее коллеги в Telegram-канале SOTA. Расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

Журналистка Sota Виктория Арефьева сообщила редакции, что силовики ломают дверь в ее жилище, вероятно, с целью провести обыск, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в квартиру сотрудники правоохранительных органов смогли попасть около семи утра. У журналистки изъяли флеш-карты и телефон, а у ее матери ноутбук. Саму Арефьеву увезли на допрос в местное отделение полиции. До этого Викторию неоднократно задерживали во время выполнения редакционных заданий на политических мероприятиях.

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге проходят обыски у активистов движения «Весна» Евгении Затеевой и Валентины Хорошениной. Ранее организация призывала россиян к участию в несанкционированных акциях.

До этого МВД объявило в федеральный розыск бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина. В апреле суд приговорил журналистов и их коллегу Армена Арамяна к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении подростков в участие в митингах.

В 2021 году журналистам студенческого журнала Арамяну, Гутниковой, Тышкевич и Владимиру Метелкину предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). 14 апреля 2021 года у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января того же года.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Алексея Навального. В нем они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.