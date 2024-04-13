В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк» и свыше тысячи приусадебных участков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральская и Потехина сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса. По его словам, которые приводит РИА Новости, работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления.

Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской . Дополнительно еще произошло затопление ЖК «Гранд парк», по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам, — сказал он.

По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге. Всего в городе подтоплены 3 тысячи домов и 8 тысяч приусадебных участков.

К настоящему моменту уровень Урала уже достиг 11,51 м. Из-за резкого повышения уровней рек Урал, Сакмара и Каргалка в городе объявлена эвакуация еще нескольких районов, сообщает RT.

Ранее СМИ сообщали о гибели жителя поселка Пригородный в Оренбургской области из-за наводнения. Мужчина остался спасать животных, однако вода поднялась до крыши дома, после чего на следующее утро родственники нашли его тело. У оренбуржца остались жена и два ребенка.

До этого в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили об угрозе прорыва еще одной дамбы в регионе. Речь идет о насыпи в поселке Газодобытчиков-2. Уточнялось, что грунтовые воды уже начали просачиваться и подмывать дамбу.