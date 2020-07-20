В общежитии Ивановского госуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19

https://static.news.ru/photo/d9ed4ae0-ca97-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коронавирус обнаружили у 17 студентов и одного сотрудника, проживающих в общежитии Ивановского госуниверситета на улице Смольной. Ранее COVID-19 выявили у 10 человек в другом общежитии этого учебного заведения, на улице Мальцева.

Обострилась ситуация в другом общежитии ИвГУ — на улице Смольной. На сегодня там 18 человек с положительными тестами — 17 студентов и один сотрудник общежития. Всего были обследованы 23 студента и три сотрудника, — цитирует РИА Новости директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

Он уточнил, что ситуация контролируемая, большинство студентов ранее разъехались по домам. В общежитии ИвГУ на улице Мальцева изменений нет.

Фокин также сообщил, что в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус подтверждён у 82 проживающих и 13 сотрудников, а в Плёсском доме-интернате, где ранее произошла вспышка COVID-19, осталось четверо постояльцев с положительными тестами.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что стране пока удаётся с минимальными потерями преодолевать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, однако угроза сохраняется. Он также подчеркнул, что в других странах наблюдается вспышка эпидемии. Кроме того, Россия, по словам президента, самая большая европейская страна по количеству граждан. Также Путин заявил, что в России уровень смертности от коронавирусной инфекции нового типа на порядок ниже, чем во многих других развитых странах.