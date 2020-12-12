В Москве за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a825847a-3d81-11eb-bd87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

За последние сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В предыдущие 24 часа от коронавируса в столице умерло 72 пациента.

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом, — говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением COVID.

За последние сутки в РФ было зафиксировано 6425 случаев заражения, жертвами инфекции стали 488 человек. Накануне сообщалось о 560 летальных исходах. Выписались за последние 24 часа 29 266 человек, за всё время выздоровели 2 106 235 россиян.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принимаемые ограничительные меры позволили затормозить рост числа ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также посетила Северную столицу и отметила адекватность ограничительных мер, принимаемых властями города из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.