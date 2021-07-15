В Москве на мотоцикле разбился гинеколог Феликс Лернер

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В ДТП на Лермонтовском проспекте в Москве погиб столичный акушер-гинеколог Феликс Лернер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В аварии на Лeрмонтовском проспекте погиб мотоциклист, врезавшийся в легковой автомобиль. Мотоциклом управлял известный акушер-гинеколог Феликс Лернeр, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Mash опубликовано видео трагедии и рассказана версия происшествия. Сообщается, что 49-летний кандидат медицинских наук ехал на своём байке Yamаha Rаider по Лeрмонтовскому проспекту. Наперерез ему на красный свет выскочил автомобиль, в который Лернeр врезался, не успев среагировать и сбросить скорость.

У 24-летнего водителя автомобиля не оказалось ни прав, ни страховки.

Ранее сообщалось, что известный блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своём автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной.