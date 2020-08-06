В московской аптеке продавали настойку из рептилий как лекарство от COVID

https://static.news.ru/photo/28b42d40-d7e2-11ea-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты столичного управления Росздравнадзора провели контрольную закупку в гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице, в результате которой установили факт продажи «лекарства» с мёртвой рептилией для профилактики заражения коронавирусом.

Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мёртвыми рептилиями, — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Сотрудники аптеки пояснили, что применение произведённых ими лекарств исключает заражение коронавирусом. Кроме того, жидкость из сосуда с рептилиями фармацевты порекомендовали пить детям от всех болезней. Однако чтобы избежать проведения экспертизы, неустановленную жидкость и мёртвых рептилий фармацевт оперативно уничтожил. «МК» опубликовал в Telegram-канале видео, на котором видно, как сотрудница аптеки, выйдя на улицу, выливает и вываливает содержимое бутыли.

Частную гомеопатическую аптеку могут привлечь к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов, незаконное обращение прекурсоров и грубое нарушение лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

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