В Курской области ввели QR-коды на посещение торговых центров

Власти Курской области ужесточают связанные с распространением коронавируса ограничения. Так, посещение торговых центров разрешается только при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации, а также справки о перенесённом не более полугода назад COVID-19. Об этом сообщается на странице администрации региона в соцсети «ВКонтакте».

Решение о введении QR-кодов принято областным штабом по борьбе с инфекцией. Исключения сделаны для продовольственных магазинов, аптек и зоомагазинов. Правило также не будет распространяться на граждан, которые приходят в пункты вакцинации, расположенные в ТЦ.

Кроме того, власти области решили перенести осенние школьные каникулы. Учащиеся будут отдыхать с 21 по 29 октября. Ранее каникулы в школах планировались в период с 29 октября по 5 ноября. В администрации заверили, что перенос каникул не отразится на реализации образовательных программ.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Курской области выявили 271 новый случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 61 тысячи жителей. Из них выздоровели свыше 54,2 тысячи и 1552 человека скончались.

С начала текущей недели в области были введены QR-коды для посещения кинотеатров, концертных залов и заведений общепита. Кроме того, власти посоветовали перевести на удалёнку студентов вузов и колледжей, а также работников в возрасте старше 60 лет.