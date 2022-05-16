В Курской области рассказали о прогремевших взрывах и выстрелах Глава Курской области Старовойт доложил, откуда местные жители могли услышать взрывы и выстрелы

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Звуки взрывов и выстрелов, прозвучавшие под Курской областью, доносились с территории Украины, заявил местный губернатор Роман Старовойт, пишет ТАСС. По его словам, в самом регионе военных инцидентов не произошло. Старовойт добавил, что администрация области сотрудничает с силовыми структурами и Минобороны РФ, в связи с чем ситуация находится под контролем.

В отдельных приграничных районах слышались рано утром сегодня выстрелы и шум от разрывов снарядов, но это было всё на прилегающей территории — на территории Украины. На территории Курской области никаких инцидентов не было, — заявил Старовойт.

Ранее Старовойт продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в Курской области до 25 мая. Такие меры были введены 11 апреля. Старовойт объяснил, что это было связано с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».