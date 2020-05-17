В Крыму семьи с детьми старше 16 лет получат пособие в 10 тысяч

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что правительство региона выплатит из своего бюджета по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 лет. Денежную помощь родителям несовершеннолетних младше этого возраста установила федеральная власть.

Единовременные выплаты будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, — в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов, — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

Он поручил Министерству соцзащиты и Министерству внутренней политики разработать упрощённый порядок подачи заявлений на эти пособия в электронном виде через сайт «Госуслуги».

11 мая президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня глава государства ввёл единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Большинство интернет-пользователей возмутились возрастными рамками. Они задались вопросом, почему 16-летние и 17-летние подростки не могут рассчитывать на помощь государства. При этом некоторые выразили своё возмущение из-за суммы. По их словам, эти деньги не сильно помогут семье.

Ранее NEWS.ru писал, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.