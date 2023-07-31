В Красноярске прокуратура получила дело о коррупции при строительстве метро Бывшего главу правительства Красноярского края Лапшина обвинили в коррупции

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Бывшему главе правительства Красноярского края Юрию Лапшину предъявлено обвинение по коррупционным статьям в деле о строительстве метро в Сибири, сообщается на сайте краевой прокуратуры. Еще одним фигурантом дела является бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.

В прокуратуру Красноярского края для изучения поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края, а также экс-руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление», — сообщает ведомство.

Против бывших чиновников ведется разбирательство по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Уголовное дело построено вокруг нацпроекта «Экология», в рамках которого было выделено 954 млн рублей на реализацию проектов метрополитена. КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «КрасноярскТИСИЗ» на бурение 220 скважин и приняло проект с рядом недостатков и всего лишь с 60 скважинами в четырех районах Красноярска. При этом денежные средства были освоены в объеме 742 млн рублей. И Лапшин, и Мандров знали о некачественной реализации проекта, но акт приема-передачи выполненных работ был подписан.

По этому же делу год назад был задержан экс-глава Росприроднадзора Олег Митволь. Силовики из ФСБ задержали его в столичном аэропорту Внуково, откуда чиновник собирался лететь за границу. 2 февраля Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.

Красноярское метро строится с января 1996 года, но в 2011 году проект был законсервирован. В 2021 году заместитель председателя правительства по вопросам транспорта Марат Хуснуллин заявил, что работа красноярского метро должна быть запущена не позже 2025 года. Регион в 2021 году запрашивал у кабмина деньги для реализации проекта.