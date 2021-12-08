В Карелии по ошибке снесли деревянный многоквартирный дом

Коммунальщики по ошибке снесли расселённый аварийный многоквартирный дом вместо соседнего. Курьёзный случай произошёл в карельской Кондопоге. При этом оба строения были признаны аварийными. Правда, снесённый не подлежал уничтожению. Жильцы этого дома получат новые квартиры на тех же условиях и в те же сроки, которые были предусмотрены программой, сообщил глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников на своей странице во «ВКонтакте».

Спешу успокоить жильцов аварийного дома № 28 по улице Новокирпичной, который был снесен. Все, кто был в этом доме зарегистрирован, остаются участниками программы расселения, то есть получат новое жилье на тех же условиях и в те же сроки, которые были предусмотрены программой, — написал Садовников.

Он отметил, что данная ситуация сыграла горожанам на руку. Так как опасное строение просто снесли раньше, чем планировалось. При этом дом был заброшен, перед сносом подрядчик обошёл все квартиры и не обнаружил в них не только жильцов — в них не было ни мебели, ни иного имущества, а окна были разбиты, добавил Садовников.

Теперь подрядной организации предстоит за свой счёт расчистить после себя площадку и вывезти мусор, а затем приступить уже к сносу запланированного дома № 17.

Как ранее рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, проблему расселения граждан из аварийного жилья как системное явление можно решить в течение 5–7 лет. Он напомнил, что сейчас в России действует программа расселения из ветхих домов, признанных таковыми на начало 2017 года, и девять регионов завершили её досрочно.