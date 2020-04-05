Регионы

В Карачаево-Черкесии подтверждены первые три случая заражения COVID-19

22:21, 05 апреля 2020 45
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Врачи зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии, сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трёх первых подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Пациенты чувствуют себя хорошо. Заболевание у них проходит бессимптомно. Заболевшие находятся на домашней самоизоляции под наблюдением медиков.

Ранее пять новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Алтайском крае. У троих заболевших болезнь протекает без симптомов. Четвёртый инфицированный страдает тяжёлой формой плеврита, ещё у одного диагностирована пневмония, писал NEWS.ru.

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