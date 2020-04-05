В Карачаево-Черкесии подтверждены первые три случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a57cc50e-7774-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Врачи зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии, сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трёх первых подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Пациенты чувствуют себя хорошо. Заболевание у них проходит бессимптомно. Заболевшие находятся на домашней самоизоляции под наблюдением медиков.

Ранее пять новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Алтайском крае. У троих заболевших болезнь протекает без симптомов. Четвёртый инфицированный страдает тяжёлой формой плеврита, ещё у одного диагностирована пневмония, писал NEWS.ru.