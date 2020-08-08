В Хабаровске диверсией назвали публикацию проекта о полётах бизнес-классом

https://static.news.ru/photo/a6be899c-d945-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Власти Хабаровска назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления об оплате командировок краевых чиновников по тарифам бизнес-класса.

Публикация проекта постановления о полётах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства.

На официальном интернет-портале нормативно-правовых актов Хабаровского края 7 августа появился проект постановления врио губернатора, в котором говорится, что расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтверждённым проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал фейком сообщение об отмене запрета на бизнес-класс для чиновников, введённого бывшим главой региона Сергеем Фургалом в 2019 году.