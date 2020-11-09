Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки

https://static.news.ru/photo/e60d3986-227e-11eb-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Уровень воды в Байкале постепенно возвращается к норме, сейчас он опустился ниже критической отметки в 457 метров.

Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник, уровень — 456,99 метра, — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС региона.

В ведомстве отметили, что, возможно, на основании этих данных можно ожидать снижения сброса воды Иркутской ГЭС, подчеркнув, что этот вопрос не входит в компетенцию регионального МЧС.

В сентябре NEWS.ru писал, что власти Бурятии заявили о необходимости дополнительного сброса воды через Иркутскую гидроэлектростанцию из-за непрекращающегося роста уровня воды в Байкале. Тогда уровень воды в озере превысил критическую отметку в 457 метров.

Иркутская ГЭС увеличила сброс воды с 2400 до 2800 кубометров в секунду, что привело к увеличению уровня воды в Ангаре и подтоплению нескольких островов.