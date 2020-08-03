Ураган снёс крышу с администрации села на Ямале

https://static.news.ru/photo/9c1f5cce-d5b1-11ea-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН/vk.com

Шквалистый ветер снёс крышу с администрации Ямальского района в селе Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе.

Шквалистый ветер, сильный ливень и град испытали на прочность районный центр. Сорвало часть кровли здания районной администрации. Сейчас глава села Александр Дьячков объезжает поселок, чтобы выявить последствия бури, — говорится в сообществе «Мой Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Подтоплений улиц удалось избежать, поскольку ливнёвки справились с потоками воды.

Один из пользователей написал, что крыши слетают со зданий из-за того, что «кто-то плохо делает свою работу, а проверяющие так себе проверяют». Он отметил, что на Третьем озере, несмотря на ураган, чумы стоят «как стояли».

NEWS.ru писал, что у главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова выявили коронавирусную инфекцию.