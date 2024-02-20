Упавшая с чердака девушка оказалась замурована в подземелье в Сочи Жительница Сочи упала с чердака в подвал и застряла между стенами

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Жительница Сочи упала с чердака четырехэтажного дома в подвал, где угодила в щель между двумя близко стоящими домами, передает пресс-служба МЧС России. Там отметили, что девушка выжила, однако выбраться самостоятельно не смогла: только спустя три дня в заточении ее крики услышали соседи и вызвали спасателей.

Ширина лаза позволила худенькой девушке встать и даже немного проползти в поисках выхода, но освободиться несчастной самостоятельно не удалось. Тогда она стала кричать и звать на помощь жильцов дома. Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома <...> Чтобы ее достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Спасатели передали девушку врачам, — отметили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами многоэтажки на крыше машины. Ее заметил случайный прохожий и вызвал скорую, но врачи не смогли ей помочь, она скончалась от полученных травм. Уточняется, что подруги проводили время в квартире, расположенной на девятом этаже дома на Пискаревском проспекте. В какой-то момент одна из участниц вечеринки вышла на балкон и выпала. По одной из версий, это произошло случайно.

До этого девушка упала в воду с Крымского моста в центре Москвы. Спасатели подняли пострадавшую на катер в 50 метрах от берега. Температура воды в это время составляла всего пять градусов. Девушке оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи, которые доставили ее в институт имени Склифосовского.