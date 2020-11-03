Ульяновские чиновники слетали в отпуск в Европу на частном бизнес-джете

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин вместе с супругой Марией Шпак в октябре отдыхал в Ницце. Пара отправилась в путешествие на частном самолёте.
Как
Борт на пути во Францию приземлялся в Великобритании. Семёнкин подтвердил факт отпуска и зарубежной поездки. По его словам, билеты они с супругой покупали лично и у них на руках остались подтверждающие документы. Министр утверждает, что у него нет британской визы, а в Великобритании была пересадка на стыковочный рейс.
Инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем.
Чиновники уведомили Роспотребнадзор о пребывании за границей и после возвращения сдали тесты на коронавирус.
Ранее суд признал бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьёва виновным в коррупционных преступлениях. Как писал NEWS.ru, экс-глава региона получил 10 лет колонии строгого режима.