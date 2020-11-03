Ульяновские чиновники слетали в отпуск в Европу на частном бизнес-джете

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Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин вместе с супругой Марией Шпак в октябре отдыхал в Ницце. Пара отправилась в путешествие на частном самолёте.

Как выяснило издание «Блокнот», Семёнкин и Шпак (которая является главой Чердаклинского района области) отбыли на частном бизнес-джете ECC202 чешской авиакомпании ÉclairAviaton из Ульяновска 25 октября. Перелёт в одну сторону на таком самолёте обходится в среднем в 6 млн рублей, что превышает официальный годовой доход обоих чиновников.

Борт на пути во Францию приземлялся в Великобритании. Семёнкин подтвердил факт отпуска и зарубежной поездки. По его словам, билеты они с супругой покупали лично и у них на руках остались подтверждающие документы. Министр утверждает, что у него нет британской визы, а в Великобритании была пересадка на стыковочный рейс.

Инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем.

Чиновники уведомили Роспотребнадзор о пребывании за границей и после возвращения сдали тесты на коронавирус.

Ранее суд признал бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьёва виновным в коррупционных преступлениях. Как писал NEWS.ru, экс-глава региона получил 10 лет колонии строгого режима.