Третий случай заражения коронавирусом диагностирован в Смоленской области

Ещё один житель Смоленской области заразился коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе составляет три человека.
Заболевший прибыл из неблагополучной по COVID-19 территории, он своевременно госпитализирован, в очаге проведены противоэпидемические мероприятия, — заявили в администрации региона со ссылкой на Роспотребнадзор.
Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.
Ранее пять новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Алтайском крае. У троих заболевших болезнь протекает без симптомов. Четвёртый инфицированный страдает тяжёлой формой плеврита, ещё у одного диагностирована пневмония.
NEWS.ru писал, что в Нижегородской области скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Их возраст был старше 80 лет.
По последним данным, в России COVID-19 диагностирован у 5389 человек в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек, излечились 355.
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