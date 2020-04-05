Третий случай заражения коронавирусом диагностирован в Смоленской области

https://static.news.ru/photo/8d4ed932-7773-11ea-ae13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Ещё один житель Смоленской области заразился коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе составляет три человека.

Заболевший прибыл из неблагополучной по COVID-19 территории, он своевременно госпитализирован, в очаге проведены противоэпидемические мероприятия, — заявили в администрации региона со ссылкой на Роспотребнадзор.

Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.

Ранее пять новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Алтайском крае. У троих заболевших болезнь протекает без симптомов. Четвёртый инфицированный страдает тяжёлой формой плеврита, ещё у одного диагностирована пневмония.

NEWS.ru писал, что в Нижегородской области скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Их возраст был старше 80 лет.

По последним данным, в России COVID-19 диагностирован у 5389 человек в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек, излечились 355.