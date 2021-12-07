Тела 13 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил смерть руководителя местного представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберта Валеева, передаёт ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина покончил с собой в своём кабинете перед поездкой в Москву на встречу с начальством.

Детали не знаю, просто информацию знаю. Ничего не готов сказать о причинах, — сказал Аксёнов журналистам. В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались, назвав произошедшее неожиданной трагедией и большой потерей. Как...