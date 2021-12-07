Тела 13 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность подняли тела ещё 13 погибших. Это 12 шахтёров и один горноспасатель, сообщили в МЧС. Продолжаются поиски ещё двух тел. Как сообщили ранее в экстренных службах, пока необследованными остаются 890 метров горных выработок.
Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела ещё 13 человек из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски ещё двух шахтеров, - сказали в ведомстве.
Ранее на поверхность было поднято 36 тел. Всего при аварии на шахте 25 ноября погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей.