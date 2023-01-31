Таможня Читы передаст изъятые конфискаты армии России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Таможня Читы планирует передавать изъятые конфискованные товары армии России, заявил замначальника ведомства Алексей Рожнов. Некоторый задержанный в ходе проверки конфискованный товар передается не только в Росимущество, но и в качестве снабжения новых регионов России, а также для обеспечения Военных сил РФ, сообщает «МК в Чите».

Задержанные товары, которые не прошли таможенный контроль, передают в Росимущество, и далее они идут на нужды спецоперации. <...> Прежде всего, это лесоматериалы, древесина, продукция лёгкой промышленности — технические средства, строительные материалы и ткани, — уточнил Рожнов.

Об этом Алексей Рожнов заявил в ходе пресс-конференции. По словам замначальника ведомства, изъятые контрабандные лесоматериалы и ткани отправляются на новые территории России, а конфискованные товары передаются Минобороны РФ. Судьбу конфискатов решает Росимущество, куда поступают товары с таможни.

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