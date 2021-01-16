Сторонники экс-скимонаха Сергия устроили уличный молебен в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/1d627772-58ce-11eb-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Екатеринбурга сегодня, ЧП и ДТП ЕКБ/vk.com

Около 20 сторонников бывшего схиигумена Сергия собрались возле Храма на Крови в Екатеринбурге и провели молебен, выступив против его ареста.

Сотрудники полиции дежурили рядом с ними, однако не стали вмешиваться в процесс. Также с собравшимися поговорили православные верующие, пытаясь отговорить их от мероприятия или обратиться с жалобой в СК РФ.

Конфликты в ходе молебна не фиксировались, несмотря на разногласия между православными и сторонниками Сергия, передаёт Znak.com.

Как писал NEWS.ru, ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что экс-схимонах перевели в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве (330 УК), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствовании богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным Сергий себя не признаёт.