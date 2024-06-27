Стало известно о взрыве в Мелитополе Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он предположил, что в городе работает ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв, — написал Рогов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области. По имеющимся данным, в регионе действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Также сообщалось о взрывах в Полтаве. Звуки разрывающихся снарядов прозвучали во время воздушной тревоги. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе действует в 12 областях страны.

По данным СМИ, серия взрывов также произошла на территории Киева. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в украинской столице. Местные власти информацию не комментировали.

Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Глава местной городской администрации Роман Мрочко подтвердил сведения, однако не стал уточнять детали. Из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны следует, что воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.