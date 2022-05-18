Стало известно о наказании для хозяйки растерзавших первоклассницу псов

Фото shutterstock.com

Владелица собак, которые растерзали семилетнюю девочку в Забайкальском крае, предстанет перед судом. Женщина может получить два года колонии или исправительные работы на этот же срок по статье «Причинение смерти по неосторожности ребёнку», сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на региональный СУ СКР. Всех собак, принадлежавших обвиняемой, поместили в питомник.

Её обвиняют по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности ребёнку». Максимальное наказание — два года колонии, минимальное — исправительные работы на тот же срок. Кроме того, в целях недопущения подобных происшествий в дальнейшем, по инициативе следствия все принадлежавшие обвиняемой животные помещены в питомник, — отметили в ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета добавили, что владелица содержала 13 собак во дворе своего дома. При этом животные могли самовольно и беспрепятственно покидать отведённую им территорию.

Трагедия произошла 22 января в селе Домна. Семилетняя девочка возвращалась с урока в музыкальной школе и проходила через частный сектор, где на нее напали псы. Первоклассница скончалась от полученных ранений. После того, как она не вернулась домой в правоохранительные органы села поступило сообщение о её пропаже. Тело ребёнка нашли спустя полчаса в ходе поисковых работ.

Ранее Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту нападения бродячих собак на семилетнего мальчика. В ведомстве отметили, что администрация Улан-Удэ не выполняет должным образом предписания по обращению с бездомными животными.